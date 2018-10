MotoGP Marquez | Stavolta ce l' ho fatta ; Dovizioso | Peccato | ma

MotoGP - GP di Thailandia 2018 : 1° Marquez - 2° Dovizioso - 3° Vinales - 4° Rossi : 2° Dalla Porta, 3° Foggia Di seguito la cronaca della gara 09:51 7 ott Marquez : "E' stato difficile fare tutti questi sorpassi, soprattutto sapendo che negli ultimi giri ho sempre perso nei ...

MotoGP - Dovizioso spiazza tutti : “vedere Marquez esultare in quel modo è una soddisfazione…” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo il Gp della Thailandia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sua prestazione Sorpasso al cardiopalma con vittoria finale per Marc Marquez che, negli ultimi metri del Gp di Thailandia, supera con la sua Honda la Ducati di Andrea Dovizioso conquistando la vittoria sul tracciato di Buriram. Terzo posto per un sorprendente Maverick Vinales, riuscito a tenere dietro l’altra Yamaha di Valentino ...

MotoGP – Marquez vince facendo ‘il Dovizioso’ : “Andrea furbo e intelligente - ecco come l’ho beffato” : Marc Marquez autore di una splendida vittoria nel GP della Thailandia, svela la strategia che lo ha portato al successo: aver studiato ed ‘imitato’ Dovizioso Davvero felice Marc Marquez per il successo ottenuto in Thailandia. Una gara bella e difficile, conclusasi con un testa a testa al cardiopalma con Dovizioso, vinto alle battute finali dal pilota campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di ...

MotoGP – Vinales terzo in Thailandia : “la Yamaha deve ancora migliorare! Dovi-Marquez? Pensavo andassero fuori” : Maverick Vinales tra sorrisi e abbracci: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il terzo posto di oggi al Gp della Thailandia La Yamaha ha ritrovato il sorriso in Thailandia: Maverick Vinales è tornato finalmente sul podio, con un ottimo terzo posto alle spalle di Marquez e Dovizioso, che hanno regalato un incredibile duello sul circuito di Buriram, mentre Valentino Rossi ha chiuso con un buon quarto posto dopo una gara con i ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez vola verso il titolo iridato - 77 punti di vantaggio su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez ha ormai ipotecato il Mondiale MotoGP 2018: lo spagnolo della Honda ha 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 mentre Valentino Rossi rimane in terza posizione con 26 punti di vantaggio sul compagno di squadra Maverick Vinales. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti MotoGP. Classifica Mondiale piloti MotoGP: # PILOTA punti 1. Marc Marquez 271 2. Andrea ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi : Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per ...

