M5s | Casaleggio si prende anche il simbolo Concesso l' uso a Rousseau

M5s - Casaleggio si prende il simbolo : Il simbolo del Movimento 5 Stelle passa anche 'nelle mani' di Davide Casaleggio. La svolta è contenuta nella nota integrativa al rendiconto 2017 dell'Associazione Movimento 5 Stelle , quella fondata ...

Davide Casaleggio : "Garantire diritti digitali è una priorità"/ Ultime notizie M5s : "Bisogna investire" : Davide Casaleggio: "Garantire diritti digitali è una priorità". Ultime notizie M5s, l'imprenditore è d'accordo con Luigi Di Maio: "Bisogna investire".(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:59:00 GMT)

Pizzarotti : “M5s? Chissà cosa avrebbe detto Gianroberto Casaleggio dell’alleanza con la Lega”. Stoccate a Di Battista : “M5S? Sarei stato curioso di vedere l’approccio di Gianroberto Casaleggio riguardo all’alleanza con la Lega”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. L’ex M5s spiega: “Credo che, pur di andare al potere a ogni costo, Di Maio avrebbe fatto un accordo anche col Pd, se il Pd fosse riuscito a mettersi d’accordo con se stesso. Ormai nel M5s va bene tutto e il ...

M5s - la bomba di Cangini : 'Le chiusure domenicali dei negozi? Dietro c'è Casaleggio - questione di soldi' : Andrea Cangini , ex direttore del Resto del Carlino, ma conosciuto ai più come senatore di Forza Italia ha qualche dubbio sui pentastellati e il loro essere a sfavore del copyright, ma a favore delle ...

M5s - Di Maio vede Grillo e Casaleggio. E annuncia : “20-21 ottobre Italia 5 stelle al Circo massimo. Ci sarà anche Conte” : Un pranzo nella capitale tutti e tre insieme come non se ne vedeva da un po’ di tempo. Luigi Di Maio ha incontrato il garante del Movimento Beppe Grillo e il figlio del cofondatore Davide Casaleggio per fare il punto della situazione sul governo e lavorare, tra le altre cose, sull’organizzazione della prossima “Italia 5 stelle”. L’ormai tradizionale raduno quest’anno torna a Roma, là dove già era stato nel ...

M5s - Di Maio vede Grillo e Casaleggio 'Italia 5 Stelle il 20 e 21 ottobre a Roma' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha già avvertito i due partiti alleati. Tags Argomenti: Movimento cinque Stelle - M5s Protagonisti: Luigi Di Maio Davide Casaleggio Beppe Grillo © ...

M5s - Grillo e Casaleggio : vertice a tre con Di Maio che conferma festa al Circo Massimo : Arriva l'annuncio ufficiale direttamente dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: Italia 5 stelle si terrà il 20 e 21 ottobre al Circo Massimo, a Roma. Sarà la prima festa governativa ...

M5s - Grillo e Casaleggio : vertice a tre con Di Maio che conferma festa al Circo Massimo : Arriva l'annuncio ufficiale direttamente dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio: Italia 5 stelle si terrà il 20 e 21 ottobre al Circo Massimo, a Roma. Sarà la prima festa governativa ...

Vaccini - Casaleggio : la linea M5s è portata avanti dal ministro Grillo : ... contenuta nel Milleproroghe, è ancora alta e avere grane interne al mondo pentastellato è l'ultima cosa di cui avevano bisogno Di Maio e i suoi. Già era stato 'traumatico' accettare che Elena ...

Vaccini - Barillari - M5s - : "Politica prima di scienza". Casaleggio lo smentisce : I politici - scrive il pentastellato - devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come ...

Vaccini - dissenso nel M5s. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Vaccini - Barillari(M5s) : "Politica prima di scienza". Casaleggio lo smentisce : Le parole del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari agitano e non poco il Movimento Cinque Stelle. Lo scontro adesso si sposta sul fronte interno. Il grillino (primo firmatario della proposta di legge sui Vaccini) su Facebook ha pubblicato un lungo post in cui in sintesi sotiene che le ragioni della politica debbano prevalere su quelle della scienza: "La politica viene prima della scienza. I politici - scrive il pentastellato - devono ...

Vaccini - Barillari - M5s - : 'La politica prima della scienza'. Ma Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

M5s - Casaleggio : 'Parlamento inutile in futuro'; Fico lo smentisce : La 'profezia' di Davide Casaleggio solleva un nuovo ciclone mediatico. Ci vuol poco, in effetti, ad intenderla come un attacco al principio basilare su cui poggia lo Stato Italiano. Secondo l'erede del guru pentastellato, idea esposta in un'intervista alla 'Verita'', il Parlamento in futuro potrebbe essere inutile. Verrebbe infatti sostituito da nuove forme di democrazia diretta, quelle quelle gia' sperimentate online dal M5S. Grazie alla Rete ...