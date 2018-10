L' aria che tira | Mario Monti telefona in diretta | ' Senza di me | Draghi' E l' amico di

Jovanotti con Mariangela Gualtieri a Cesena per dialogare di poesia e di “Ciò che ci rende umani” : Jovanotti e Mariangela Gualtieri in dialogo per parlare di poesia, di vita e dell’importanza della parola. L’anteprima della rassegna "Ciò che ci rende umani" avrà luogo l'8 ottobre a Cesena al Teatro Bonci e sarà l'occasione per ammirare il confronto tra una grande poetessa e la popstar della canzone italiana.Continua a leggere

BRINDISI " ANGOLI DI TRADIZIONI CHE DIVENTANO FOLKRORE.di Giulia Cesaria : Impossibile non ammirare quello scorcio di mondo, che sa di fiabesco quando la foschia lo avvolge, sembra un dipinto d'altri tempi, un pittore non potrebbe fare di meglio.

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : la reazione di Maria De Filippi che ha sorpreso il pubblico : La reazione pacata di Maria De Filippi di fronte al caso Sara Affi Fella ha spiazzato il pubblico di Uomini e Donne, abituato alle sfuriate della padrona di casa contro i traditori della trasmissione. ...

S. Maria delle Mole (calcio - Prom.) - Massullo : «Bene in Coppa - ora marciamo anche in campionato» : Roma – Un Santa Maria delle Mole a due volti. Determinato e concentrato nelle prime gare di Coppa, un po’ più svagato nelle sfide di campionato. Dopo il k.o. di domenica scorsa contro l’Atletico Torrenova (il secondo casalingo dopo quello contro l’Atletico Morena), i ragazzi di mister Mosciatti si sono riscattati nell’andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Falasche, sconfitto con un secco 2-0. Ad aprire le marcature è stato ...

Santa Maria la Carità. Rapina in casa : arrestati in poche ore - recuperato bottino : Santa Maria la Carità. Armati di pistola, erano entrati in un'abitazione al piano terra per Rapinare una donna. Identificati e arrestati in poche ore: avevano già rivenduto la collana, ma in casa ...

Anna Maria Bernini fa la ‘pianista’ in Senato : polemiche e voto annullato : Sta spopolando sul web il video che riprende Anna Maria Bernini, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, mentre, durante una votazione in aula, infila la mano anche nello spazio destinato alla votazione del collega che le siede a fianco. Una pratica, quella del doppio voto, nota da tempo come del ‘pianista’. In quel momento, la compagna di partito Licia Ronzulli era assente, per questo la Bernini ha pensato bene di sostituirsi a lei. ...

La ‘nuova’ Maria Elena Boschi : così non s’era mai vista. Altro che la ‘sobria’ ministra… Che ne pensate? Guardare le foto per credere (o criticare) : Maria Elena Boschi foto per Maxim: un servizio fotografico del tutto ‘inedito’ per l’esponente politico italiano. L’ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni, nonché ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi, decide di ‘mostrarsi’ come una vera e propria modella e si concede uno ...

Maria Elena Boschi su Maxim Italia - ci saranno anche foto in camera da letto : “Spero che non resterete delusi” : Maria Elena Boschi posa per Maxim Italia e lancia l’uscita in edicola con un video che sta girando sui social network: “Un saluto ai lettori di Maxim – dice l’onorevole dem – spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero”. Il numero annunciato sarà in edicola il 4 ottobre e non è chiaro quali saranno i contenuti del “gioco” annunciato ...

A Riace gli immigrati in lacrime. Il fratello di Lucano : "L'arresto è segno dell'aria che tira in Italia" : Un uomo alto, impostato, con la pelle nera piange seduto su una panchina ai bordi della piazza di Riace, il piccolo comune calabrese di 1300 abitanti, simbolo dell'accoglienza adesso sconvolto dagli arresti domiciliari del sindaco, accusato anche di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Tra i singhiozzi, Saibou Sabitiou ricorda quando nel 2010 è stato ferito a Rosarno "per strada, all'addome e senza motivo. E Mimmo Lucano mi ha ...

Nuovi dettagli su Huawei Watch GT - che arriverebbe in almeno due varianti : Spunta qualche nuovo dettaglio su Huawei Watch GT, il prossimo smartWatch della casa cinese che potrebbe arrivare in almeno due varianti, Classic/Fashion e Sport. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Watch GT, che arriverebbe in almeno due varianti proviene da TuttoAndroid.