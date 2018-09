Dl Salvini | bocciatura del Vaticano | “Non si può criminalizzare chi parte”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) “Il decreto legge deve passare in Parlamento, spero che lì ci siano persone in grado di vedere le cose diversamente per poter argomentare un nuovo sistema. Lo spero”. Non usa mezze parole il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, per esprimere ladelal decretosu immigrazione e sicurezza.si può– ha spiegato il porporato al Sir – chi parte. Ogni uomo ha una dignità. Quelli che arrivano qui, cercano condizioni per sperimentare la loro dignità”. Già alla viglia dell’approvazione del decreto, Turkson aveva affermato che “l’accoglienza dei migranti, specialmente di chi è in pericolo, è un principio morale che trae fondamento e forza dal Vangelo e dalle Sacre Scritture, e fa parte dell’essere cristiano, cioè dell’appartenere a Cristo. Siamo testimoni di storie di ...