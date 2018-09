Chi è Giulio Tassoni | il fidanzato di Eleonora Daniele

dilei

: Perché non c'è dignità senza verità. Perché chi ha rapito, torturato e ucciso Giulio paghi. Perché non accada mai… - amnestyitalia : Perché non c'è dignità senza verità. Perché chi ha rapito, torturato e ucciso Giulio paghi. Perché non accada mai… - civati : «Aiutiamoli a casa loro!», dicono tutti, chi governa ora, chi governava prima. La scomoda verità è che non li aiuti… - GesuinoCardu : @francescatotolo @MarcelloFoa sbavano sono demoni ormai ...aveva ragione giulio ...il potere logora chi non ce l'ha -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)è ildie l’uomo che presto le giurerà amore eterno. La conduttrice infatti ha annunciato che presto sposerà l’imprenditore a cui è legata da quasi vent’anni. “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io eci sposiamo – ha svelato di recente al settimanale Chi -. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della regina di Sabato Italiano? Disi sa poco e niente, soprattutto perché non ha profili Instagram o Facebook e non appare nemmeno in quelli di. Molto riservato e attento alla privacy, non ha mai rilasciato interviste per parlare del suo amore con la conduttrice ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Ildell’ex gieffina infatti è un noto imprenditore ...