calcioweb.eu

: Un piccolo #tifoso invade il campo: #Neymar compie un bellissimo gesto [VIDEO] - CalcioWeb : Un piccolo #tifoso invade il campo: #Neymar compie un bellissimo gesto [VIDEO] - cdb_2016 : @emilianoavanti La squadra dello scorso anno con qualche piccolo ritocco poteva puntare tranquillamente allo scudet… - adrianocappe : RT @gazzettamodena: Un VIDEO commovente -

(Di martedì 25 settembre 2018) Come prevedibile, il Paris Saint Germain sta dominando la Ligue 1: troppo più forte la squadra parigina rispetto alle altre formazioni del campionato, così dopo sei giornate le vittorie sono altrettante. L’ultimo match, la trasferta in casa del Rennes, ha vistoe compagni vincere per 3-1. Proprio il brasiliano, sostituito al 91′ a risultato già acquisito, si è reso protagonista di unal momento del cambio: unha invaso il terreno di gioco correndo incontro al brasiliano, che lo ha “protetto” dall’arrivo della sicurezza e poi gli ha consegnato la sua maglia ricevendo l’approvazione del suo tecnico e dei componenti dello staff e soprattutto gli applausi di tutto lo stadio. Spesso insi lascia andare a comportamenti odiosi e antisportivi. Oggi però #ha mostrato il suo lato migliore, facendo ...