Video Lazio Genoa 4-1 | highlights e gol della partita Serie A 5^ giornata

Lazio-Genoa - Piatek sigla il 2-1: Ancora il polacco Piatek in gol. Un disatro della retroguardia biancoceleste favorisce Piatek, che davanti al portiere non sbaglia. Il polacco adesso è sul trono dei bomber.

Lazio-Genoa - Immobile segna il 2-0: Dopo un timida reazione del Genoa, la Lazio ha raddoppiato col capocannoniere dell'anno passato: Ciro Immobile. Caicedo ruba una palla sulla trequarti e la cede a Parolo, che serve in profondità Immobile: per il 17 è un gioco da ragazzi battere Marchetti.

Lazio avanti sul Genoa: ecco il gol di Caicedo: La Lazio passa in vantaggio col gol di Caicedo, a sopresa nell'undici iniziale al posto di Luis Alberto. L'ecuadoregno ha segnato sfruttando l'assist di testa di Milinkovic.

Video/ Lazio Apollon (2-1): highlights e gol della partita (Europa League): Video Lazio Apollon (-): highlights e gol della partita di Europa League valida per la 1^ giornata del girone H. I biancocelesti vincono soffrendo con Luis Alberto e rigore di Immobile

Video Lazio-Apollon 2-1 - highlights Europa League 2019: i gol e i momenti salienti. Vittoria sofferta per i biancocelesti: La Lazio con tanta sofferenza conquista tre punti nel match di esordio in Europa League 2018-2019, valevole per il gruppo H. I biancocelesti si sono imposti 2-1 contro l'Apollon Limassol con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su calcio di rigore mentre per gli ospiti è andato a segno Zelaya. Incredibile nel recupero il gol fallito da Lulic che avrebbe chiuso l'incontro.

Europa League – Giocata da favola - tocco di tacco e palla in rete: Luis Alberto porta la Lazio in vantaggio: Caicedo di tacco, Luis Alberto a segno: la Lazio in vantaggio contro l'Apollon in Europa League La Lazio ha iniziato col piede giusto la sfida di questo pomeriggio di Europa League contro l'Apollon. I biancocelesti si sono messi subito in mostra, dimostrando agli avversari di avere a che fare con una tosta rivale. Al 14′, finalmente il gol di Luis Alberto, che ha portato la Lazio in vantaggio. Un dai e vai classico,

