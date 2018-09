Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - si decide il futuro! Cosa succede in caso di vittoria degli azzurri? La classifica della Seconda fase : La sfida di questa sera contro la Slovenia è davvero cruciale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento già certa del primo posto nella Pool A e con quattro vittorie all’attivo ma tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase, quella che promuoverà le migliori sei squadre alla Final Six di Torino. Si ripartirà dalla situazione di classifica con cui le varie ...

Serie B - Livorno-Crotone 0-1 : Cordaz e Simy sugli scudi - Seconda vittoria consecutiva per Stroppa : CLASSIFICA Serie B Classifica di Serie B La cronaca Serie B Livorno Crotone Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Pallanuoto - Champions League 2019 : Seconda vittoria per la Sport Management - battuto il Pays D’Aix Natation : seconda vittoria in altrettante uscite per la BPM Sport Management nel turno preliminare di Champions League di Pallanuoto 2019 in corso di svolgimento a Brasov, in terra rumena. I Mastini si sono imposti per 13-8 contro la compagine francese del Pays D’Aix Natation, risultato ovviamente molto netto, che mette in mostra il tasso di qualità della compagine italiana. Stasera sfida alla Dynamo Lviv. Le parole nel comunicato stampa di Giuseppe ...

Mondiali Volley 2018 – Ancora una vittoria per gli azzurri : risultati e classifiche dopo la Seconda giornata di sfide : Mondiali 2018: risultati e classifica dopo la seconda giornata di gare L’Italia della pallavolo ha portato a casa un’altra vittoria, nel secondo match dei Mondiali di Volley 2018. Gli uomini di Blengini hanno sconfitto ieri sera il Belgio, con un secco 3-0, portandosi dunque al primo posto della classifica della Pool A. Ecco i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata di partite: Pool A (Firenze/Roma)– 9/9 ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - vittoria fondamentale verso la Seconda fase! Si portano dietro tutti i risultati : L’Italia si avvicina a grandi passi alla sfida contro il Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile in programma alle ore 19.30. Al Foro Italico di Roma inizierà il lungo cammino della nostra Nazionale che spera di arrivare fino alla terza fase, quella che a Torino tra tre settimane assegnerà il titolo iridato: di fronte al proprio pubblico gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, servirà incominciare con il ...

Golf - Matt Wallace trionfa nel Made in Denmark : la vittoria arriva alla Seconda buca di playoff : Il Golfista inglese ha superato con un birdie alla seconda buca di playoff i connazionali Lee Westwood, Jonathan Thomson e Steven Brown L’inglese Matt Wallace ha vinto con 269 (68 68 66 67, -19) colpi il Made In Denmark (European Tour) sul percorso del Silkeborg Ry GC (par 72), ad Aarhus in Danimarca. Ha superato con un birdie alla seconda buca di playoff i connazionali Lee Westwood, Jonathan Thomson e Steven Brown con i quali aveva ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma firma l’impresa - è finale scudetto con la Seconda vittoria a Rimini : La seconda finalista per lo scudetto 2018 è il Parma Clima che compie l’impresa eliminando i campioni d’Italia in carica vincendo 2-1 la bella allo Stadio dei Pirati. Bologna contro Parma dunque, un duello che si ripete dopo otto anni e curiosità vuole che le due squadre tornano a giocare una finale scudetto dopo quella che ha regalato a entrambe la stella: Parma nel 2010 e Bologna nel 2016. Garacinque tra Rimini e Parma è uno ...

WRC ADAC : Seconda vittoria consecutiva per Tänak e Toyota : The Toyota GAZOO Racing World Rally Team is celebrating a second straight victory after Ott Tänak followed his Rally Finland triumph by securing victory on Rallye Deutschland. The result is the maiden win on asphalt for the Toyota Yaris WRC. As in Finland, the team achieved a double podium result, with Esapekka Lappi finishing in […] L'articolo WRC ADAC: seconda vittoria consecutiva per Tänak e Toyota sembra essere il primo su ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : vittoria della Russia - Italia Seconda grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si sono disputati a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS ...

GP d'Ungheria - le Ferrari dalla Seconda fila cercano la vittoria in onore di Sergio Marchionne : HUNGARORING - Le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel scattano dalla seconda fila a Budapest ma, con condizioni ambientali favorevoli, punteranno alla vittoria per onorare il presidente del...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia inizia la Seconda fase con una vittoria sulla Gran Bretagna : Dopo la sconfitta con l’Olanda, l’Italia ha ritrovato subito la via agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. La seconda fase si è aperta con una vittoria sulla Gran Bretagna per 4-1, ottenuta grazie ad una prestazione di Grande solidità, contro un’avversaria che ha venduto cara la pelle. L’equilibrio ha caratterizzato la prima parte di gara. Nessun punto nei primi tre inning e qualche valida isolata, concessa ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia inizia la Seconda fase con una vittoria sulla Repubblica Ceca : inizia con una vittoria la seconda fase degli Europei U19 per l’Italia, che ha aperto battendo la Repubblica Ceca per 5-0. Un successo frutto di solidità sia in attacco che in difesa, con cui le azzurre hanno saputo resistere alle iniziative delle arrembanti ceche, che qualche grattacapo lo hanno concesso. Due volte, infatti, le nostre avversarie hanno saputo riempire le basi ma in entrambi i casi l’Italia è stata perfetta nel ...