Ad Asti grande retrospettiva dedicata a Chagall | tra colore e magia

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantAstico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Chi è Giulia Salemi? L’italo-iraniana (sexy sui social) che professa la sua cAstità al Grande Fratello Vip [GALLERY] : Giulia Salemi tra castità e voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo: l’italo-iraniana nel cast del Grande Fratello Vip 3 Tra i personaggi del cast del Grande Fratello Vip 3 c’è anche Giulia Salemi. La bellissima 25enne, nuova concorrente del reality di Canale 5, ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione nel 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia. In tale occasione, al fianco di Dayane Mello, ...

LIVE GinnAstica ritmica - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Farfalle volano al comando - attesa per Russia e Bulgaria! L’Italia sogna in grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, concorso generale a squadre. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) è finalmente arrivato il giorno dei gruppi che oggi saranno protagonisti nell’all-around: sarà una prova davvero cruciale perché si assegneranno non solo le medaglie iridate ma anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le squadre che saliranno sul podio, infatti, staccheranno ...

Un grande pAsticcio fino alla fine - ma la serie B resta a 19 squadre : Tanto rumore per nulla. La serie B resta a 19 squadre: il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, dopo il rinvio della decisione venerdì scorso, ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il provvedimento con cui il commissario Figc Fabbricini aveva fatto marcia indietro ...

GinnAstica ritmica - Mondiali 2018 : grande Italia! Milena Baldassarri in finale a cerchio e palla con Agiurgiuculese. Dominio Russia : Milena Baldassarri fa bottino pieno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa d’Italia conquista la qualificazione alle Finali di Specialità al cerchio e con la palla, stasera a partire dalle ore 19.00 sarà in pedana per andare a caccia delle medaglie anche se servirà davvero un’impresa. La romagnola è ottava tra le finaliste col cerchio (ieri aveva ...

Dai laboratori Bio-on una nuova grande scoperta : anche dall’olio di frittura usato nasce la bioplAstica : Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova grande scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – ...

Ariana Grande ha cantato una fantAstica cover della sua canzone preferita da un anno a questa parte : Ecco qual è! The post Ariana Grande ha cantato una fantastica cover della sua canzone preferita da un anno a questa parte appeared first on News Mtv Italia.

SebAstian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

F1 – Raikkonen alla grande festa di Milano : “per me è normale - ma per i fan sarà fantAstico” : grande festa a Milano con la F1: Kimi Raikkonen racconta le sue sensazioni in vista del Gp di Monza grande spettacolo oggi a Milano per l’arrivo della F1: in attesa di vedere i ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, partecipare ad un evento unico, durante il quale sfrecceranno a bordo delle loro monoposto in un breve circuito cittadino. Photo4/LaPresse Carico e motivato, nonostante la deludente gara di Spa, Kimi ...

Renzo Piano da Toti con un grande plAstico "con idee sul ponte" : Renzo Piano in Regione Liguria sta incontrando il presidente e commissario per l'emergenza per il crollo del ponte Morandi Giovanni Toti. L'arrivo dell'architetto e senatore a vita è stato preceduto dai membri del suo staff che recavano un grande plastico, "con idee sul ponte", fanno sapere dallo staff del governatore."Sarei felice di essere coinvolto perché è la mia missione - aveva detto Piano all'Observer nei giorni ...

SebAstian Vettel - GP Belgio 2018 : “È stato un grande weekend. Ora a Monza con ottimismo!” : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio di F1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton subito dopo la partenza e si è involato verso una grande vittoria, con cui si è portato a 17 punti dal britannico. Comprensibile la sua soddisfazione, espressa subito dopo l’arrivo: “Ho fatto una bella partenza, Lewis mi ha spinto tanto a sinistra ma sapevo che avevo una possibilità più avanti“. Possibilità che Vettel ha sfruttato alla ...

X Factor e Asia Argento - quel grande pAsticcio dalla difficile soluzione : Le ripercussioni sulla sua partecipazione al talent musicale di Sky Uno di Asia Argento in qualità di giudice erano attese e puntualmente sono arrivate ieri sera. «Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento - si legge nella nota che è stata diffusa diverse ore dopo che era deflagrata la bomba mediatica - questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i ...