per 400 persone è a sorpresa nella piscina più profonda del mondo A Padova la festa a

"Consentiremo a 300-400 mila persone di andare in pensione". Ecco il piano di Salvini : Sarà l'intervento più importante. Varrà dai 7 agli 8 miliardi di euro. In una intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Matteo Salvini delinea i provvedimenti del governo che serviranno a modificare la legge Fornero. "Non vedrete sconticini alla Pd", promette il ministro dell'Interno assicurando che la riforma del sistema previdenziale "consentirà a 300-400mila persone di andare in pensione, liberando altrettanti posti di lavoro".Al vertice di ...

Alla ricerca di una MicroSD per Switch? Una MicroSD da 400 GB in una imperdibile offerta a tempo limitato : Complice la sua memoria interna non certo mastodontica, tutti coloro che vogliono godere a pieno Nintendo Switch si trovano quasi sicuramente a dover acquistare una MicroSD per ampliare la capacità della ibrida di casa Nintendo.I costi non sono di certo altissimi come in passato ma sfruttare una offerta e degli sconti importanti non può che fare piacere. Per questo motivo vi segnaliamo una MicroSD SanDisk da 400 GB in offerta a tempo limitato ...

Ryanair - confermato lo sciopero del 28 settembre : voli a rischio per 400mila passeggeri : Nuvole all'orizzonte per la compagnia aerea irlandese Ryanair. I sindacati del personale di volo di cinque Paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno confermato lo sciopero del 28 settembre che ...

Torino - maestra va in pensione e raduna gli ex allievi : in 400 per la sua festa : Il popolo degli "azzurri a quadretti" è pronto a radunarsi. Sono circa 400 e si riuniranno presto, tutti insieme, per salutare il loro "generale": la maestra Nelide Tua che va in pensione e vuole ...

Ryanair - sciopera il personale : cancellati 150 voli su 400 in Germania : La mobilitazione è stata indetta perché non sarebbero stati compiuti passi in avanti nella trattativa tra sindacati e azienda; il 28 settembre un nuovo sciopero, che stavolta interesserà tutta l'Europa.Continua a leggere

Sciopero Ryanair - cancellati 150 voli su 400 da e per la Germania : Circa 150 dei 400 voli Ryanair previsti in partenza e in arrivo in Germania saranno cancellati a causa di uno Sciopero. Lo ha annunciato il direttore marketing della compagnia, Kenny Jacobs. L'...

Atletico Madrid - previste entrate per 400 milioni di euro per il 2017/2018 : I Colchoneros dovrebbero far registrare entrate pari a circa 400 milioni, cifra nettamente superiore ai 347 milioni a cui puntava la società spagnola. L'articolo Atletico Madrid, previste entrate per 400 milioni di euro per il 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MEF - nel II trimestre aperte 130.400 nuove partite Iva : Lo riporta l'Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell'Economia, MEF, nella sintesi dell'aggiornamento del secondo trimestre 2018. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 71,3% ...

CNBC : la Turchia ha iniziato la costruzione del sito per gli S-400 - : La Turchia ha iniziato la costruzione delle postazioni per la distribuzione di missili russi S-400, scrive la CNBC, citando una sua fonte, che ha visto le immagini satellitari. Come osserva il canale, ...

Sanità : 4000 suicidi l’anno in Italia - esperti a confronto su come evitarli : È come se ogni 12 mesi un piccolo paese svanisse nel nulla: in Italia ogni anno 4.000 persone decidono di togliersi la vita, ma la metà poteva essere aiutata a cambiare idea. Una tragedia evitabile informando l’opinione pubblica, aiutando familiari e amici a riconoscere i segnali di allarme, sfatando i falsi miti e affidandosi a persone competenti. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati in occasione della Giornata Mondiale per la ...

Domenica - stop negozi aperti : proposta Lega-M5S/ Governo - 8 giorni l'anno : a rischio 400mila posti di lavoro? : Domeniche con negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5S, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 23:18:00 GMT)

Ricorso Anief precari : rimborso fino a 4000€ per ogni anno : I precari possono aderire a un nuovo Ricorso avviato dal sindacato Anief dove poter ottenere fino a 4000€ per ogni anno di servizio. L'articolo Ricorso Anief precari: rimborso fino a 4000€ per ogni anno proviene da Scuolainforma.

"Dei 400mila dollari raccolti per il senzatetto non è rimasto niente. La coppia ha speso tutto" : Hanno speso tutti i soldi, fino all'ultimo centesimo. La coppia che aveva avviato una raccolta fondi per il senzatetto generoso che aveva donato a lei i suoi ultimi 20 dollari, è ora accusata formalmente di aver sperperato tutti i 400mila dollari raccolti in nove mesi. Era stato lo stesso clochard, Johnny Bobbitt, a denunciare per primo la situazione: "Hanno speso tutto in Bmw e vacanze", aveva detto. "I soldi sono andati, non è ...

Polizia violenta - a Ny in 5 anni cause per 400 milioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve