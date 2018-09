Uniti e connessi noi italiani siamo imbattibili Una storia emblematica

agi

(Di venerdì 21 settembre 2018) Quando pendi vivere in un paese in declino, dovremmo ricordarci delle cose in cuiancora i migliori del mondo. Non si tratta soltanto di un esercizio consolatorio, ma dovrebbe servirci a capire su cosa puntare per ripartire. Per esempio le auto da corsa. Oggi parte una iniziativa che vede unite - che scelta poco italiana, unirsi! - alcune delle leggende del mondo dell’auto: Lamborghini, Ducati, Ferrari, Maserati e Dallara, per citare i più noti. Hanno una particolarità: non sono semplicemente marchi, sono tutte aziende che stanno in quella che viene chiamata la “Motor Valley”, tra Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Parma. Motivo per cui le quattro università locali si sono unite - ancora! Una scelta davvero strana in un paese che sembra diviso su tutto - si sono unite per creare la Motorvehicle University of Emilia ...