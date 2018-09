Moto2 | GP Aragon 2018 | risultati e classifiche prove libere 2 Pecco Bagnaia davanti a

oasport

(Di venerdì 21 settembre 2018) Francesco “a tutti al termine delle2 del GP, tappa del Mondiale. Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha martellato in sella alla Kalex dello SKY Racing Team VR46 e ha ribadito di essere uno dei grandi favoriti per la vittoria nella gara di domenica ma la concorrenza è davvero spietata. Alle sue spalle ci sono infatti il solito spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) ad appena 58 millesimi mentre il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) paga due decimi secchi al pari di del buon Andrea Locatelli (Italtrans Racing Team) che si trova in quarta ...