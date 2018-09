Marco Giallini critica il #Metoo | Ora se scherzi con una donna euro

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se scherzi con una donna…" : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 19 settembre : il grande "segreto" di Marco Giallini (finale di stagione) : Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone , protagonista della fiction, per l'ultima replica della prima stagione. Cosa succederà in "Pulizie di primavera"?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)

TUTTA COLPA DI FREUD/ Su Canale 5 il film con Marco Giallini : come vederlo in streaming (oggi - 31 luglio 2018) : TUTTA COLPA di FREUD, il film in onda su Canale 5 oggi in prima serata alle 21.30. Nel cast: Marco Giallini e Vittoria Puccini, alla regia Paolo Genovese. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 19:12:00 GMT)