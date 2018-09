Centrodestra torna unito per le elezioni regionali Berlusconi a Salvini | “Come fai a

Centrodestra torna 'unito'. Cav prevede fine governo - Lega frena : Roma, 20 set., askanews, - Alla fine, in ossequio alla vecchia abitudine di una politica che forse non c'è più, lo hanno ribatezzato 'il patto del babà', scherzando sul dolce oversize che il padrone di casa ha offerto al termine di un pranzo a base di timballo di melanzane e ...

Il Centrodestra torna unito : Lega - Fi e FdI si presenteranno insieme alle prossime elezioni : Al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i tre leader di Fi, Lega e FdI annunciano che il centrodestra torna a essere unito e si presenterà con candidati condivisi alle prossime elezioni, a partire dalle regionali in Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna.Continua a leggere

Il Centrodestra converge Torna in ballo Foa come presidente Rai : Non è ancora stato fissato l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ma assicurano che ci sarà a giorni. E il leader di Forza Italia pretenderà dal vicepremier leghista una parola chiara sul futuro del centrodestra.Solo se ci saranno assicurazioni sulla tenuta della coalizione, a cominciare dalle candidature condivise per le prossime regionali e da una campagna elettorale unitaria per le europee di maggio, si potrà parlare d'altro. E il ...

Regione - Gallo - Cdl - - 'Centrodestra pronto a tornare al voto' : Lo dice il capogruppo della Casa delle Libertà in Consiglio regionale, Gianluca Gallo con riferimento all'attuale fase politica alla Regione. 'Stiamo vivendo aggiunge Gallo la fase forse peggiore del ...

Centrodestra : Gasparri - FI fondamentale per tornare al governo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Se si affronta il tema immigrazione e rapporti con la Libia, anche l’attuale governo ammette che l’unico accordo utile per bloccare le partenze è il trattato Italo-libico voluto da Berlusconi. Se si parla di lavoro è evidente la superiorità della legge Biagi voluta dal Centrodestra guidato da Berlusconi, sulle confuse norme dirigiste che cambieremo in parlamento per evitare ondate di ...