Sassuolo-Inter | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

(Di sabato 4 maggio 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentacinquesima giornata di. Sfida drammatica al Mapei Stadium: i neroverdi devono vincere per provare a ribellarsi alla retrocessione, i nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma possono perseguire alcuni record con strisce ancora aperte e dunque non potranno fare sconti alla peraltro unica squadra capace di batterli in questo campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 4 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini e su Sky Sport con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi. SportFace.

