Alunni a lezione di trasporto pubblico Il progetto ’Va dove ti porta il bus’

(Di sabato 4 maggio 2024) Il viaggio di “Va’tiil bus” è partito. Ildidattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 76 classi, è in piena fase di attuazione. A Carrara partecipano quattro classi dell’Istituto Comprensivo Fossola Gentili (5A della primaria Nardi, 1B, 1C e 1E per la scuola media inferiore Dazzi di Bonascola), la 2B classe media dell’Istituto Comprensivo Taliercio e la 5A della Scuola primaria paritaria Figlie di Gesù. Il, concepito per incentivare l’uso dei mezzi dida parte dei più giovani, ha fornito agli studenti gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia e favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico- artistico e turistico ...