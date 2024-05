LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica | finali specialità femminili in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Latestualedelledisenior deglididi: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Penultima giornata di gare nella località romagnola, che vede andare in scena le final eight per attrezzo. L’Italia, dopo la trionfale gara all-around femminile (nonostante la preoccupazione per l’infortunio di Asia D’Amato), torna in pedana con quattro ginnaste: Elisa Iorio torna in gara alle parallele pari, Alice D’Amato alle parallele e alla trave, Manila Esposito a trave e corpo libero ed Angela Andreoli al corpo libero. Le Fate vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per stupire ancora una volta e togliersi altre soddisfazioni. Si ...