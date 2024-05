Ultimi ciak per Hoffman e Greenaway

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Oggi è l’ultimo giorno di riprese per il film di Peter. Continuano però ad emergere stori e volti di lucchesi coinvolti nel film. E’ il caso di Stefania Cerri (foto) che è più di una comparsa nel film di, come dimostra il suo curriculum. ”Ho fatto teatro per otto anni — racconta — con La compagnia dei sognatori poi ho dato agio a quella che è una mia particolarità: il trasformismo. Quindi ho vestito panni di Mina, Renato Zero, Madonna, Lucio Dalla, Andreotti, Bertè, Battiato. Sono stata anche figurante nel film ‘Delitti privati’ nel 1992, nel 2008 invece sono stata scelta insieme a altri figuranti per il film di Spike Lee Miracolo a San’Anna per la scena della fucilazione. Adesso questa felice esperienza sul set insieme a Dustin, un’esperienza straordinaria con coreografie uniche“.