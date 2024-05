La stampa inglese sul rapporto tra Artur e Alves | Cosa c’era tra loro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 4 maggio 2024) Qualche giorno fa Biagio D’Anelli ha rivelato cheDainese in passato avrebbe avuto una relazione con Jessicaprima della transizione. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffino i due sarebbero stati insieme nel 2018, quando Jessica veniva spesso in Italia (anche per i programmi di Barbara d’Urso). Biagio ha citato anche la, che in effetti si è occupata di questo gossip in più occasioni. Rodrigoputs on a cosy display with modelDainese in Milanhttps://t.co/JNCAyCRj71 — Celebrity&Tech News (@CelebTechNews) September 28, 2018 LasuDainese e Jessica. In due articoli e diversi post social, il Daily Mail ha pubblicato foto die ...