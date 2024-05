(Di sabato 4 maggio 2024)cancellata, isono pronti a dare battaglia legale. Sono le mamme e i papà dei bambini dell’ultimo annoscuola dell’infanzia di, che hanno saputo che il prossimo settembre la prima elementare del plesso locale non si farà. Undici domande di iscrizioni non sono sufficienti, almeno secondo la direzione didca provinciale. "Il nostro timore - spiega Jacopo Taddei a nome dei-è che questo sia il primo passo nella direzione nella chiusurascuola di, sebbene questo edificio sia stato recentemente ristrutturato e messo a norma, a differenza di quello di Compiobbi, dove i nostri figli saranno trasferiti, che è un cantiere". Si ricorda infche il plessoprimaria ...

girone, il caso della classe ’rimossa’. I genitori: "Vogliamo vedere gli atti" - I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia sono pochi e verranno mandati a Compiobbi. La denuncia: "I nostri figli trasferiti in un istituto che è ancora un cantiere. Siamo preoccupati". Continua a leggere>>

Fabriano “Errando si impara”, domani parte il festival dedicato all’infanzia - Fabriano – Da domani e fino al 28 maggio il territorio del fabrianese e dell’ambito 10 sarà protagonista di un festival dedicato ai più piccoli, bambine e i bambini da 0 a 6 anni, e per chi condivide ... Continua a leggere>>

Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 3, 4, 5 maggio - Domenica 5 maggio alle 15 va in scena l’ultimo atto del girone B di Serie D, durante il quale saranno ... per il prossimo anno non si è ancora conclusa. Il coordinamento dei genitori chiede ... Continua a leggere>>