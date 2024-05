Bandiera blu È confermata per il 34° anno

(Di sabato 4 maggio 2024) È arrivata puntuale questa mattina la lista delle spiaggeBlu per il 2024, rilasciata ognidalla Foundation for Environmental Education (FEE), che premia le spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. La Conferenza ufficiale di presentazione delle Bandiere Blu 2024 si svolgerà a Roma il prossimo 14 maggio. Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale anche perché Forte dei Marmi è uno dei Comuni più longevi di Italia ad aver ottenuto ininterrottamente, dal 1990 in poi, questo ambito riconoscimento. Il vessillo blu conferma anche la particolare attenzione data alle politiche ambientali, dai servizi offerti sulla spiaggia ai turisti, alla corretta raccolta differenziata, la depurazione delle acque, l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile, alla buona qualità delle ...

