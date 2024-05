Il futuro al tempo della transizione | Imprese - siate lungimiranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) "Sono gli adulti quelli più resistenti" alla sostenibilità dello sviluppo. In particolare "gli uomini ultra cinquantenni". E, dal momento che costituiscono anche la gran parte "delle classi dirigenti", sono a maggior ragione "il target principale" dell’opera di sensibilizzazione e intervento dell’Alleanza Italiana dello Sviluppo Sostenibile (ASviS), come spiega il direttore scientifico Enrico Giovannini, presentando a Roma l’ottava edizione del Festival tematico. Oltre mille iniziative – incontri, forum, esposizioni, approfondimenti, concerti in presenza e telematici – promosse a tutti i livelli tra il 7 al 23 maggio, in collaborazione con Quotidiano Nazionale. "Guardare a unmigliore per agire con consapevolezza nel presente": questo il messaggio dell’ottavo Festival dello Sviluppo sostenibile. Iniziativa che nasce, come ASviS, sulla scorta dell’Agenda 2030 ...