Boxe - Canelo – Munguia stanotte in tv | programm - orario e streaming Mondiale supermedi

(Di sabato 4 maggio 2024) SaulAlvarez e Jaimesi sfideranno sul ring della T-Mobile Arena nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2024. Un superderby messicano che mette in palio i titoli mondiali deidetenuti dal campione indiscusso della categoria, SaulAlvarez. Reduce dalla vittoria su Jermell Charlo, il 33enne di Guadalajara cerca un altro successo prestigioso contro il connazionale., imbattuto con 43 vittorie (34 delle quali per ko), nell’ultimo impegno ha superato lo statunitense John Ryder per tko. L’evento inizierà alle 02:00 della notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, ma per l’incontro principale conbisognerà aspettare almeno le 04:30 del mattino di domenica. Sarà possibile vedere l’evento (targato Premier Boxing ...

Per gli appassionati di pugilato si prospettano settimane di grande boxe. È iniziato un mese in cui i migliori pugili pound for pound saliranno sui più prestigiosi ring del mondo. Con un fuso orario non sempre agevole e spesso in pay per view, ma anche in Italia si potranno seguire i match, alcuni ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per la supersfida messicana tra Saul Canelo Alvarez e Jaime Munguia con in palio i titoli mondiali dei supermedi . Canelo , campione indiscusso IBF, WBA, WBC e WBO, torna sul ring come fa ogni anno per il ‘Cinco de Mayo’ e stavolta è pronto a sfidare un connazionale: Munguia , imbattuto, ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per la supersfida messicana tra Saul Canelo Alvarez e Jaime Munguia con in palio i titoli mondiali dei supermedi . Canelo , campione indiscusso IBF, WBA, WBC e WBO, torna sul ring come fa ogni anno per il ‘Cinco de Mayo’ e stavolta è pronto a sfidare un connazionale: Munguia , imbattuto, ... Continua a leggere>>

Oscar De La Hoya dá um tapa em canelo com ‘Cease-and-Desist’ pouco antes da luta com munguia - Oscar de la hoya e canelo Álvarez estão agora envolvidos em um amargo duelo legal e verbal, aumentando as tensões na comunidade do boxe. Essa reviravolta ... Continua a leggere>>

canelo vs. munguia: Ambos os lutadores ganham peso - canelo Álvarez e Jamie munguia ambos ganharam peso antes do Undisputed Super Middleweight Clash no sábado. Alvarez coloca seu Super ... Continua a leggere>>

As previsões para canelo x munguia não deixam dúvidas - TEm sua noite de sábado em Las Vegas, os entusiastas do boxe testemunharão uma das lutas mais esperadas do ano, enquanto Saul "canelo" Alvarez defende seu ... Continua a leggere>>