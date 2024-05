Quei big a terra - com’è dura restare al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) E’ ancora tennis o, piuttosto, una gara a eliminazione? Quando i campioni, se non i campionissimi, passano quasi più tempo ai box che in campo, l’allarme deve scattare. Sinner, Alcaraz e Medvedev tutti ko passando per il Masters 1000 di Madrid: e se tre indizi fanno una prova, l’emergenza non può essere ignorata. Anche perché un quarto big, anzi proprio il re dell’Atp, Novak Djokovic, sta a sua volta centellinando le uscite per non incappare in un sovraffaticamento che potrebbe compromettere le sue performance. E’ l’anca ad aver fermato Jannik e il russo, mentre i guai dello spagnolo sono concentrati nel braccio destro, così dolorante da metterlo già fuori per gli Internazionali di Roma. Ed è lo stesso arto che ciclicamente tormenta Nole. Si gioca sempre di più, e a ritmi sempre più alti. Recuperare è quasi impossibile, se proprio si tiene ad essere in lizza in tutti i tornei più ...