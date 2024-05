I numeri record di Intesa costringono Meloni a fare una scelta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) I risultati del primo trimestre 2024 delle banche sono particolarmente attesi perché rappresentano un test sulla “tenuta” dei ricchi profitti registrati nel 2023 grazie a un contesto di mercato favorevole creato dagli elevati tassi d’interesse, che ancora persistono. Ebbene, da quanto annunciato dal gruppoSanpaolo, guidato da Carlo Messina, il 2024 e il 2025 non avranno nulla da invidiare all’anno passato, anzi.Sp stima di registrare utili superiori a 8 miliardi in entrambi gli esercizi a fronte di 7,7 miliardi totalizzati nel 2023. Si tratta di una previsione che si basa sui conti dei primi tre mesi che hanno prodotto utili per 2,3 miliardi, in crescita di oltre il 17 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Sanpaolo è così leader europeo per redditività, ci ha tenuto a rivendicare Messina, che ...