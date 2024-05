Ma adesso ci vuole un altro domani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Martini La scommessa sui premi del David di Donatello è una delle più semplici perché ogni anno vi è un film faro la cui luce si vede da lontano. Naturalmente quest’anno C’è ancoraha messo tutti d’accordo. In sala ha superato i 37 milioni (ma quando anche da noi si conterranno gli spettatori rendendo omogenei i dati nel tempo?) lasciando indietro film come Oppenheimer, Barbie, Wonka cioè i rappresentanti di tre generi amati dal pubblico che sulla carta non avrebbero avuto rivali italiani. Tanto meno un film di un’attrice esordiente girato in bianco e nero e ambientato nel dopoguerra. Ma sono proprio questi gli elementi che ne hanno decretato il successo. Quel periodo storico è stato sempre raccontato con gli occhi e il pensiero di allora, quasi fosse cronaca ma le generazioni passano e oggi i giovani considerano quelle stagioni storiche, lontane. C’è ancora ...