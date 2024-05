Staffetta - missione Parigi

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono 7000 i chilometri che dividono Nassau dae poche le frazioni che separano l’Italia delle staffette dai Giochi Olimpici. Alle Bahamas vanno in scena tutto il weekend le World Relays, rassegna che mette palio le ultime carte olimpiche (in totale 14 pass) per la 4x100 uomini e donne, 4x400 uomini, donne e mista. La manifestazione è l’ultima chiamata per la Francia: se non arrivasse la qualifica si dovrebbe sperare nei ripescaggi dei migliori tempi ottenuti tra dicembre 2022 e il 30 giugno 2024. Un qualcosa di ipotetico a cui non ci si deve aggrappare. A oggi, l’Italia vanta il secondo tempo al mondo con la 4x100 uomini, il quinto con la 4x100 f., il settimo con la 4x400 f., l’ottavo con la 4x400 m., il decimo con la mista. Far bene alle Bahamas significherebbe garantirsi le migliori corsie nelle batterie di. "È un passaggio ...

