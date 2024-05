(Di sabato 4 maggio 2024) Si è spinto all’indietro, nel vuoto. Ha mollato la presa delle ultime dita con cui si aggrappava al parapetto del. Manei migliori film a lieto fine, ecco che ad afferrarlo a mezz’aria è arrivato il braccio fermo del viceispettore Lorenzo Bumbaca, che incurante del pericolo cui lui stesso si è esposto è riuscito così a salvare la vita a un ragazzo di 19 anni che ieri mattina ha cercato di farla finita buttandosi daldi via Libia, a Bologna. Una storia di disperazione finita bene, la vita di un ragazzo salvata dall’eroismo e dalla prontezza di un agente di polizia e dal lavoro di squadra dei suoi colleghi. Tutto è iniziato con una telefonata alla centrale operativa del 113, poco dopo le 6. Un ragazzo sta perdal, non c’è un minuto da perdere. La pattuglia delle ...

Pescara, 26 apr. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina "non ha dato un'indicazione univoca: ha messo in luce senz'altro quanto sono importanti le nuove tecnologie, ma anche messo in luce l'importanza della tecnologia bellica tradizionale che va dalla Difesa aerea ai mezzi corazzati". Lo ha affermato ... Continua a leggere>>

Pronta a ricostruire il ponte di Baltimora - Webuild e Lane presentano progetto per ricostruzione del ponte crollato a Baltimora, in collaborazione con l'architetto Carlo Ratti, in segno di solidarietà agli Usa. Webuild (in foto l’ad Pietro ... Continua a leggere>>

Il poliziotto-eroe: "Voleva buttarsi dal ponte. Ho abbracciato quel giovane come fosse mio figlio" - Ieri mattina l’intervento provvidenziale: il 19enne non voleva parlare con noi "In un momento di distrazione sono riuscito rapidamente ad afferrarlo. Si stava lanciando nel vuoto, siamo stati catapult ... Continua a leggere>>

Rivoluzione in centro. Torna il doppio senso. Ecco cosa cambia dal 15 - Il sindaco ha firmato l’ordinanza per via Vittorio Emanuele e ponte al Molino. Il ponte all’Asse percorribile in entrambi i sensi tranne per i mezzi pesanti. Continua a leggere>>