I migliaia di georgiani che "abbaiano" ai confini della Russia - Ci sono soprattutto giovani, ma non solo. E non unicamente della Georgia, ma anche cittadini russi espatriati dopo l'invasione dell'Ucraina ...

Le proteste in Georgia e il sogno europeo. Una nuova Maidan «È presto per dirlo» - Eleonora Tafuro Ambrosetti (Ispi): «È semplicistico definire il partito di governo georgiano un proxy russo. Ma la preoccupazione che queste proteste sfocino in una rivoluzione colorata esiste» Non si ...

In Georgia il governo è sempre più filorusso - E accusa migliaia di cittadini, che protestano contro la legge sugli "agenti stranieri" e che vorrebbero l'entrata della Georgia nell'Unione Europea, di essere manovrate dall'Occidente ...