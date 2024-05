Per me è stato spaventoso | il giorno che ha cambiato la vita di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) L'infanzia diè oramai nota a tanti: capitano della squadra di calcio di Sesto, talento sia sugli sci sia sul tennis, scegliendo di investire in quest'ultimo sport prima di diventare grande e di sfiorare il posto di numero uno del seeding (raggiungibile dopo il Roland Garros di Parigi). Il 22enne talento altoatesino, intanto, si è raccontato al Financial Times: “Ero davvero bravo a sciare, non così bravo a tennis — le sue parole —. Quando avevo 12 o 13 anni, partecipavo a una gara, ed era la prima gara di discesa libera. Vai lì e devi saltare 30 o 40 metri, e quando sei bambino è, per me lo è. Allora mi sono detto: forse ho troppa paura per andare a sciare. Ho scelto di giocare a tennis perché per me è una competizione sana”. Punto forza per le sue vittorie “è sicuramente la parte ...