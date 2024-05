Omicidio al concerto dei Subsonica - E’ stato sferrato un secondo pugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – Antonio Morra avrebbe ricevuto un altro, nel corso dell’aggressione sulle scale esterne del Mandela Forum, mentre stava per lasciare ildei, l’undici aprile scorso, a cui aveva assistito in compagnia della moglie. E a sferrarglielo sarebbeun altro facchino, compagno di lavoro di Senad Ibrahimi, il 49enne che si trova in carcere con l’accusa dipreteritenzionale. E’ quanto emerge da alcune testimonianze, che coinvolgerebbero appunto unsoggetto. L’uomo, C.C., fiorentino, è al momento indagato a piede libero.una ricostruzione dell’accaduto, dopo il violento gancio, tirato da dietro, da una posizione sopraelevata, alla nuca di Morra, l’uomo, barcollante, avrebbe incassato un altro ...