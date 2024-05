Wta 1000 Madrid 2024 - la finale | Sabalenka difende il titol - Swiatek insegue la rivincita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) La numero 1 al mondo contro la numero 2. Difficile sperare in qualcosa di meglio per lafemminile del MutuaOpen, dove Igae Arynasi ritrovano di fronte esattamente come un anno fa. Nella capitale spagnola are ilo sarà la tennista bielorussa, capace di imporsi in tre set sulla rivale polacca nell’atto conclusivo della scorsa edizione. Ma è anche la fotografia di una WTA che dopo anni di tanta discontinuità ai vertici, negli ultimi 12/18 mesi pare aver trovato una certa stabilità nelle sue top players.ne sono un esempio lampante, ma come loro anche Elena Rybakina e in misura leggermente minore Coco Gauff, e ciò favorisce anche un maggiore coinvolgimento degli appassionati in queste ...