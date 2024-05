(Di sabato 4 maggio 2024) di Niccolò Gramigni FIRENZE Pedalatori di tutto il mondo, amanti delle due ruote, Firenze è la città giusta. E non solo perché da qui passerà il Tour de France. Ma perché con la nuova iniziativa dele alla finequalche soldo.a 30ale bonus extra: di questi tempi non è mica male. Il progetto del- il finanziamento totale è di 1,2 milioni – si chiama ‘Pedala, Firenze ti premia’ e possono partecipare tutti le persone con più di 18 anni residenti o domiciliati a Firenze oppure nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa ma che svolgono la propria attività a Firenze. Per partecipare è molto semplice: oltre alla, ...

Se pedali guadagni : "Fino a 30 euro al mese per chi usa la bici". Un milione dal Comune - L’iniziativa di Palazzo Vecchio per spingere gli spostamenti ecologici. Scaricare un’app, registrarsi e pedalare: via alla sperimentazione. "Per chi lascia l’auto per andare a lavoro previsti 20 cent ... Continua a leggere>>

A Firenze più pedali e più guadagni, se usi la bici fino a 30 euro al mese - Tutto accreditato sul conto. Il Comune ci mette 1,2 milioni: 20 centesimi al chilometro e premi mensili. Progetto aperto a 2.000 iscritti ... Continua a leggere>>

Firenze premia chi va in bici: fino a un massimo di 30 euro al mese - Più pedali e più guadagni. Fino a un massimo di 30 euro al mese. E dai anche un bel contributo a migliorare l’ambiente. È l’iniziativa promossa da Palazzo Vecchio “Pedala, Firenze ti premia” che vuole ... Continua a leggere>>