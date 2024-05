Via ai lavori per la Casa di comunità Un anno di cantiere per i nuovi servizi

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono iniziati iper la realizzazione delladiche troverà sede nel centro storico di Pontremoli in Via Mazzini,44. Il progetto viene realizzato con un finanziamento di 1 milione e 450mila euro arrivati dai fondi del Pnrr. Si prevede l’avvio dell’esercizio all’inizio del 2026. Si baserà sull’esperienza delle Case della salute e su una estensione delle loro funzioni sia in ambito sanitario che sociale.Per molti aspetti si tratta di un modello in continuità con il precedente attuato sul territorio regionale. La nuovadelladovrà rappresentare il rafforzamento e l’evoluzione deidi prossimità sul territorio, della capacità di rispondere in maniera integrata e trasversale ai bisogni sanitari e sociali e del coinvolgimento attivo del Terzo ...

