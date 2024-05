Riassunto | Power2Drive Europe | contributo alla transizione energetica con la ricarica bidirezionale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 4 maggio 2024) MONACO e PFORZHEIM, Germania–(BUSINESS WIRE)–La mobilità elettrica è molto più che guidare con elettricità a impatto zero sul clima ottenuta da fonti rinnovabili. Le batterie dei veicoli elettrici possono essere utilizzate come dispositivi di accumulo temporanei. E non sono solo i proprietari dei veicoli che ne possono trarre vantaggio: sul medio termine, lapuò alleggerire le reti di distribuzione rendendole al contempo più flessibili., la fiera internazionale delle infrastrutture die della mobilità elettrica, presenterà le ultime soluzioni all’avanguardia in questo settore. Questo evento fa parte di The smarter E, la più grande alleanza del continente di fiere per il settore energetico, e si terrà dal 19 al 21 giugno 2024 ...