Torna ’Siena in fiore’ L’edizione primaverile della mostra mercato

(Di sabato 4 maggio 2024) Ad una settimana dall’evento, c’è grande attesa perdiin, dal 10 al 12 maggio. L’affascinantedi piante e fiori si svolgerà nei GiardiniFontana di San Prospero, lungo le storiche muraFortezza Medicea. Espositori specializzati, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio. Una iniziativa che si svolge ormai da alcuni anni con due edizioni, una in primavera e l’altra in autunno e che continua a riscuotere successo fra cittadini e turisti permettendo a vivaisti e attività artigianali di partecipare con la propria produzione florivivaistica. Si terrà dalle 9 alle 19.

