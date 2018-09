NBA | Kevin Love stilista | debutta la sua collezione ' classica | su misura e versatile'

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...

NBA - la storia della canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...

NBA – Kevin Garnett vittima di un’incredibile frode fiscale : 77 milioni di dollari sottratti dall’ex contabile : Kevin Garnett sta portando avanti una causa milionaria contro un suo ex contabile e la sua impresa: l’ex Celtics ha accusato l’uomo di avergli sottratto 77 milioni di dollari Guai finanziari per Kevin Garnett! ‘The Big Ticket’, ex stella dei Boston Celtics che in carriera ha guadagnato oltre 300 milioni soltanto dai contratti con le franchigie con le quali ha giocato, è rimasto vittima di un’incredibile frode ...

NBA – Walt Frazier attacca Kevin Durant : “vicino al suo nome ci sarà per esempre un asterisco - vi spiego perchè” : Walt Frazier ha elogiato il talento di Kevin Durant, paragonandolo a quello di LeBron James, ma aggiungendo un ‘asterisco virtuale’ al fianco del suo nome dopo il passaggio agli Warriors L’NBA attuale è la lega dei ‘Superteam’, squadre che riuniscono diversi campioni di alto livello per provare a puntare al tanto agognato anello. Quello di costruire una franchigia basandosi su 3 o più top player sembra ...

NBA - Enes Kanter mette tutti nel mirino : LeBron James - Kevin Durant e pure Erdogan : Siamo il Paese numero uno al mondo per numero di giornalisti incarcerati: vuol dire che in Turchia non c'è libertà di stampa. Se mai dovessi tornarci, sarebbe l'ultima volta che sentereste parlare di ...

NBA - Kevin Garnett simbolo dei Wolves per '30 squadre - 30 campioni' : I playoff, a Minneapolis, mancavano addirittura dai suoi tempi. Dovrebbe bastare per capire perché Kevin Garnett è l'uomo franchigia di ogni epoca dei TimberWolves. Gli anni di gloria, quelli in cui ...

NBA – Il racconto shock di Kevin Love : “ho avuto un attacco di panico orribile - pensavo di avere un infarto e…” : Kevin Love è tornato a parlare dei suoi frequenti attacchi di panico: il cestista dei Cavs ha svelato un brutto episodio accadutogli in passato Kevin Love aveva già parlato in passato delle sue violente crisi di panico, ma ogni volta che il cestista dei Cavs torna a parlare dell’argomento le sue parole fanno venire i brividi. Intervistato a NBC Today, l’ex Minnesota Timberwolves ha parlato nuovamente dei suoi attacchi di ...

NBA – Iguodala incorona Kevin Durant : “meglio di Michael Jordan e Jabbar - KD è il miglior realizzatore di sempre” : Andre Iguodala esalta il talento di Kevin Durant: secondo il veterano degli Warriors, KD è il miglior realizzatore della storia dell’NBA Andre Iguodala ha espresso un parere molto diretto, elogiando il compagno di squadra Kevin Durant. KD è in possesso di un talento straordinario, ma è in fase realizzativa che mostra le sue abilità migliori. Iguodala ritiene che Durant sia addirittura il miglior realizzatore di sempre, più di Michael ...

Mercato NBA – I Lakers possono sognare - l’indiscrezione è clamorosa! Kevin Durant a Los Angeles nel 2019 : Kevin Durant ai Los Angeles Lakers nel 2019? La clamorosa indiscrezione di Mercato NBA che porterebbe alla coppia più forte della storia insieme a LeBron James Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

NBA - 'Sei soft'. 'E tu un serpente' : è guerra di tweet tra CJ McCollum e Kevin Durant : Succede che all'inizio di luglio Kevin Durant accetta di partecipare come ospite al podcast della guardia dei Blazers CJ McCollum " Pull up with CJ McCollum ". I due si conoscono ovviamente bene — ...

NBA - Kevin Love rinnova con i Cavaliers : ROMA - Il " dopo-LeBron James " in casa dei Cleveland Cavaliers risponde al nome di Kevin Love. Il nuovo corso dei vice-campioni ripartirà infatti dal lungo classe 1990 che poche ore fa ha trovato un ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers vanno all-in con Kevin Love : estensione contrattuale da 120 milioni complessivi : I Cleveland Cavaliers hanno offerto un’estensione contrattuale a Kevin Love da 120 milioni complessivi per 4 anni: il numero 0 sarà il perno dell’era post LeBron James L’era post LeBron James riparte da un punto fermo: Kevin Love. I Cleveland Cavaliers, fin qui praticamente immobili sul Mercato, hanno deciso di rendere l’ex Timberwolves l’uomo cardine del loro futuro, blindandolo con un’estensione ...