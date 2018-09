Samsung potrebbe dire addio al marchio Galaxy J e dare vita alla nuova gamma M

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un display 19 : 9 : Sebbene la presentazione del Samsung Galaxy S10 sia lontana, il prossimo top di gamma del colosso coreano è uno degli smartphone più chiacchierati L'articolo Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un display 19:9 proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy A9 Pro potrebbe avere una CPU Snapdragon 710 e 4 fotocamere sul retro : Ecco alcune feature di Samsung Galaxy A9 Pro, nuovo smartphone che il produttore coreano dovrebbe lanciare ufficialmente giovedì 11 ottobre L'articolo Il Samsung Galaxy A9 Pro potrebbe avere una CPU Snapdragon 710 e 4 fotocamere sul retro proviene da TuttoAndroid.

Un Samsung Galaxy A con lo Snapdragon 845 in cantiere? Potrebbe secondo alcune voci : La prossima mossa di Samsung Potrebbe essere tutta rivolta a contrastare il predominio orientale di colossi come Xiaomi e Huawei. A corroborare le ultime voci già trapelate di recente emerge un presunto progetto piuttosto interessante: inserire un processore come il Qualcomm Snapdragon 845 in un Samsung appartenente alla serie A. L'articolo Un Samsung Galaxy A con lo Snapdragon 845 in cantiere? Potrebbe secondo alcune voci proviene da ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) : Almeno uno dei modelli della prossima gamma Samsung Galaxy S10 (il Plus?) potrebbe avere ben cinque fotocamere in totale, tre dietro e due davanti. È quanto emerge da fonti vicine al produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano : Samsung Galaxy S10 è sicuramente lo smartphone più atteso del 2019, ma cosa succederebbe se il dispositivo fosse deludente dal punto di vista del […] L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe supportare il 5G e avere un notch laterale : Samsung Galaxy S10 potrebbe essere commercializzato con una variante dotata di supporto alle reti 5G e, secondo l'ultimo brevetto, con una sorta di notch laterale per eliminare completamente le cornici laterali. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe supportare il 5G e avere un notch laterale proviene da TuttoAndroid.

Il primo Samsung con sensore di impronte nel display potrebbe debuttare in Cina : Il primo smartphone Samsung Galaxy dotato del sensore di impronte nel display potrebbe fare il proprio debutto sul mercato cinese. L'articolo Il primo Samsung con sensore di impronte nel display potrebbe debuttare in Cina proviene da TuttoAndroid.

Samsung - smartphone con display pieghevole a novembre?/ Ultime notizie : potrebbe deludere molti - ecco perchè : Galaxy X, smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Smartphone pieghevole Samsung entro fine anno/ Ultime notizie - quanto costerà? Potrebbe sforare i 1.500 euro : Galaxy X, Smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:21:00 GMT)

Samsung : l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe arrivare prima del previsto : Se inizialmente l’ipotesi era solo frutto di indiscrezioni trapelate sul web da svariate fonti, da tempo è noto che alcuni dei principali produttori di smartphone stanno lavorando ad un prodotto diverso dai soliti modelli visti fino ad ora sul mercato. Stiamo parlando di uno smartphone pieghevole, una novità in termini di design applicata ai telefoni intelligenti di cui si parla già da molti anni, con un debutto sul mercato più vicino di ...

I modelli della serie Samsung Galaxy S10 potrebbero avere un design frontale asimmetrico : Si susseguono senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali indiscrezioni degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 L'articolo I modelli della serie Samsung Galaxy S10 potrebbero avere un design frontale asimmetrico proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J7 (2016) potrebbe ottenere Android 8.0 : un bel regalo per tutti gli utenti : Non molto tempo fa, Samsung ha diffuso online i nomi degli smartphone che otterranno Android 8.0 Oreo. Nel lungo elenco, il Samsung Galaxy J7 […] L'articolo Samsung Galaxy J7 (2016) potrebbe ottenere Android 8.0: un bel regalo per tutti gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe vendere gli schermi flessibili a Xiaomi e Oppo : Lo schermo pieghevole potrebbe ben presto diventare un elemento presente nella prossima generazione di smartphone. Samsung è una delle prime aziende ad aver […] L'articolo Samsung potrebbe vendere gli schermi flessibili a Xiaomi e Oppo proviene da TuttoAndroid.