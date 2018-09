L’Università italiana chiederà scusa per la sua complicità con il fascismo

80 anni dopo le leggi razziali L’Università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere