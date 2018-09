Champions League Inter-Tottenham 2-1 | il tabellino

Champions League 2019 - quando giocano la prossima partita Inter e Napoli? Date - avversarie - programma e tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà all’inizio del prossimo mese, dopo questo primo assaggio settembrino: mercoledì 3 ottobre andranno in scena le ultime otto partite della seconda giornata, tra le quali ci saranno quella del Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, nel Girone C, e quella di Eindhoven, tra PSV ed Inter, nel Girone B. Entrambe le sfide avranno inizio alle ore 21.00. La diretta tv delle due ...

LIVE - Inter-Tottenham - segui la partita di Champions League con la nostra diretta : Da bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi diretta Gol Su Sky Sport 251, cronaca di Geri De Rosa Ampio pre e post partita. Calcio d'inizio alle ore 18,55. > QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE ...

Pagelle/ Stella Rossa-Napoli : i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo) : Pagelle Stella Rossa Napoli: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al Marakana di Belgrado nella prima giornata del gruppo C di Champions League(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:47:00 GMT)

Champions League - Inter-Tottenham finisce 2-1 : Soffrono di brutto l'Inter e i suoi tifosi al debutto in Champions League dopo sei anni di assenza dalla massima competizione europea. A San Siro, infatti, i nerazzurri di Spalletti vanno sotto all'8' ...

Champions League : in campo Stella Rossa Napoli 0-0 - Liverpool PSG 0-0 LIVE : In campo Stella Rossa-Napoli 0-0 DIRETTA Si giocano anche LIVErpool-PSG 0-0 Schalke-Porto 0-0 Talles , Porto, sbaglia un rigore al 13' Monaco-Atlético Madrid 1-0 , Grandsir 18', Club Brugge-...

VIDEO Champions League - gli highlights e i gol della prima giornata. Le azioni salienti : Parte subito con sfide pirotecniche la Champions League di calcio edizione 2018-2019: l’Inter rimonta il Tottenham con due reti nel finale, mentre il Barcellona asfalta il PSV con una tripletta di Messi. Di seguito i VIDEO con gli highlights delle partite, tutti i gol e i momenti clou delle partite di oggi martedì 18 settembre della prima giornata di Champions League. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Calcio : Champions League - Inter batte Tottenham 2-1 all'esordio : Dopo 6 anni di assenza dalla Champions League, l'Inter vince in rimonta a San Siro per 2-1 contro gli inglesi del Tottenham. Le reti tutte nella ripresa: al 9' Eriksen, al 41' Icardi, al 47', in piena zona Cesarini, Vecino. Nell'altra partita del girone B, il Barcellona surclassa il Psv 4-0 (tripletta di Messi e Dembele').

Calcio - Champions League 2018-2019 : Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino : L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale. Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a ...

Champions League - Inter-Tottenham 2-1 : 20.54 Spalletti cercava la svolta e la svolta seppur sofferta, arriva: al Meazza, nel debutto Champions, l'Inter 'ribalta' il Tottenham all'ultimo respiro (2-1). Primo tempo senza una vera palla-gol ma giocato meglio dagli inglesi,pericolosi con Eriksen (punizione) e due volte con il bomber Harry Kane. L'equilibrio si rompe al 53':Spurs avanti con il destro di Eriksen sporcato da Miranda.Risponde Perisic: Vorm attento. Handanovic salva su ...

Champions League - Barcellona-Psv 4-0 : un tris di Messi regola gli olandesi : Van Bommel, ex blaugrana, torna al Camp Nou da allenatore del Psv per l’esordio in Champions. Nel primo tempo, l’ottima condotta degli olandesi concede poco ai padroni di casa, che passano in vantaggio grazie a un gioiello su punizione di Messi. Il Psv è pericoloso nelle ripartenze e riesce a rendersi pericoloso con Bergwijn. Possesso palla e gestione del match comunque in mano ai padroni di casa, come da consuetudine. Nel ...

VIDEO Icardi - gol pazzesco in Inter-Tottenham. Un destro al volo da fantascienza in Champions League : Mauro Icardi segna un gol fantastico al suo esordio in Champions League riportando l’Inter in linea di galleggiamento nella gara contro il Tottenham. Ecco il gol dell’1-1 dell’argentino: Un VIDEO perfetto perfetto per le clip. Gol pazzesco di @MauroIcardi. #InterTottenham pic.twitter.com/G6EykCpNlB — Esegesi (@_esegesi_) September 18, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

