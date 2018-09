Ambiente | riduzione produzione plastiche | esperti a confronto a Ischia

meteoweb.eu

: AFRAGOLA. Terremoto nel settore Ambiente. Le accuse in una Relazione. Riduzione della differenziata. - minformonline : AFRAGOLA. Terremoto nel settore Ambiente. Le accuse in una Relazione. Riduzione della differenziata. - orvietonews : #orvieto #umbria #ambiente #rifiuti #m5s 'Riduzione e riciclo, parola di ministro' - errecavallo : RT @MdR_Torino: Torna la Settimana Europea per la Riduzione dei #Rifiuti, nel 2018 dedicata ai rifiuti pericolosi (dati EEA: 1 cittadino eu… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Cosa si nasconde dietro ai roghi negli impianti di selezione e trattamento rifiuti, cosi’ frequenti negli ultimi tempi specie in Campania? Quali sono le immediate e future conseguenze della plastica in mare? Come si puo’ fare per ridurre ladella plastica usa e getta e per puntare sul riutilizzo e il riciclo ecoefficiente? Sono queste alcune delle domande alle quali il Forum Internazionale PolieCo sull’Economia dei Rifiuti, giunto alla decima edizione, dara’ delle risposte il prossimo 21 e 22 settembre a. Unaperto sulle conseguenze per la salute e per l’, cominciato stamattina in occasione della conferenza stampa di presentazione del Forum, presso la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli. “Ci sono– ha poi affermato il presidente del Polieco Enrico Bobbio – e oggi ...