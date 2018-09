Alda D' Eusanio | la rivincita | esilio finito | il ritorno alla grande in tv | dove e quando

Alda D'Eusanio conduce Vite da Copertina dal 1 ottobre su Tv8 : Un ritorno meritato, quello di Alda D'Eusanio. Da troppo tempo la conduttrice non ha avuto un programma tutto suo (l'ultimo, precisamente, è andato in onda su Rai 2 nel 2009), ma ora è tempo di rivincite e secondi tempi: la combattiva Alda sarà la padrona di casa del contenitore pomeridiano di Tv8, Vite da Copertina, come svelato dal settimanale Oggi. Tvblog vi anticipa la messa in onda della prima puntata: lunedì 1 ottobre. Un programma nato ...