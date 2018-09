Maria Sensi | addio alla mamma della Roma tricolore ' Mancherai a tutti'

Roma : morta Maria Sensi - moglie ex presidente Franco : Roma Lutto in casa Roma . La società giallorossa piange la scomparsa di Maria Sensi , moglie dell'ex presidente giallorosso Franco , venuta a mancare nella giornata di oggi. La figlia Rosella, tramite ...

Morta Maria Sensi : Lutto in casa Roma. Nella giornata di oggi è venuta a mancare Maria Sensi , moglie dell'ex presidente giallorosso Franco. La figlia Rosella, tramite Facebook, ha comunicato la notizia con un messaggio: ...

Addio a Maria Sensi - vedova dell'ex presidente romanista : Roma, 14 set. , AdnKronos, Lutto nel mondo giallorosso. Si è spenta questa sera Maria Nanni, vedova dell'ex presidente dell'AS Roma, Franco Sensi , e madre di Rosella. A darne l'annuncio la stessa figlia in un post su Facebook. 'Sei stata ...

Lutto in casa A.S. Roma - Morta Maria Nanni - moglie di Franco Sensi : è stata la 'first lady' del terzo scudetto : Morta quest'oggi Maria Nanni, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco Sensi. La donna accompagnò il marito durante la vittoria del terzo scudetto della squadra giallorossa " sei stata una grande ...