Coppa Bernocchi 2018 | programma | orari e tv

oasport

: RT @Bardiani_CSF: Casa dolce casa ???? Con la Coppa Agostoni domani e Coppa Bernocchi domenica la @Bardiani_CSF è pronta per il forcing final… - vincenalban : RT @Bardiani_CSF: Casa dolce casa ???? Con la Coppa Agostoni domani e Coppa Bernocchi domenica la @Bardiani_CSF è pronta per il forcing final… - QC82 : RT @Bardiani_CSF: Casa dolce casa ???? Con la Coppa Agostoni domani e Coppa Bernocchi domenica la @Bardiani_CSF è pronta per il forcing final… - mondialinet : Ciclismo Cup, Coppa Bernocchi 2018 in diretta streaming su -

(Di sabato 15 settembre 2018) Domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la, giunta alla 100a edizione. Proprio in occasione dello spegnimento delle cento candeline della classica di Legnano, il percorso ripercorrerà le strade della prima volta in cui venne disputata la corsa, con partenza da Piazza e arrivo lungo il viale Toselli al termine di tre giri attorno al circuito cittadino della città organizzatrice dell’evento, per un totale di 194 km. Attenzione anche alle sei tornate in cui si passa in cima al Morazzone (1,7 km al 6%) e sul muro di Gornate Olona (400 m all’11,3%). La seconda gara del Trittico Lombrardo, come nel caso dellaAgostoni avvenuta il giorno precedente, ha suscitato l’interesse di varie squadre entranti nelWord Tour (AG2R, Team Sky, Bahrain-Merida, UAE Emirates), dato che gli scalatori ne approfitteranno per valutare le condizioni della propria ...