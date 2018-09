Asselborn contro Salvini | ' Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli'

Blastingnews

(Di sabato 15 settembre 2018) Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di se non potrebbe essere altrimenti, considerato che ci si muove sul campo di battaglia preferito dal leader del Carroccio. Ad onor del vero, stavolta non è statoad accendere i toni VIDEO: il vicepremier ha risposto in maniera critica alla posizione del ministro degli esteri del, Jean, che aveva evidenziato i benefici dell'immigrazione per contrastare l'invecchiamento della popolazione in Europa. Alla replica del ministro dell'Interno ...