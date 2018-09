Calcio | 4a giornata Serie A 2018-2019 | inedito scontro al vertice tra Juventus e

FantaCalcio - i consigli per la formazione della 4a giornata : Torna il campionato di Serie A. Ecco chi schierare e non schierare al Fantacalcio per la 4a giornata. I consigli di GQ. Tre da schierare Cristiano Ronaldo: Deve sbloccarsi e il Sassuolo sembra l’avversario perfetto per farlo. Si gioca allo Stadium, dove i neroverdi storicamente le hanno sempre prese (7-0 nell’ultimo campionato). CR7 scalda piedi e testa. Gonzalo Higuain: Con la Roma aveva segnato, ma gli è stato annullato per ...

Serie A Calcio - il calendario della quarta giornata : come vedere tutte le partite su Sky e Dazn. Orari e programma : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 17 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, sabato 15, alle ore 15.00 con Inter-Parma, per proseguire alle 18.00 con Napoli-Fiorentina, ed alle 20.30 con Frosinone-Sampdoria. Domenica 16 alle ore 12.30 Roma-Chievo, poi alle 15.00 sarà la volta di Genoa-Bologna, ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 4^ giornata : Mertens e Caldara ancora in panchina - sorpresa Torino

Consigli FantaCalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di CR7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente il ...

FantaCalcio - 4^ giornata : gli sconsigliati : Tornano le dritte di CalcioWeb per il Fantacalcio. Ecco gli sconsigliati squadra per squadra di ogni match della quarta giornata di Serie A. INTER-PARMA (Iacoponi-Asamoah) Contro la Juve, il terzino del Parma ha dimostrato di soffrire molto se sollecitato costantemente. Perisic sarà una spina nel fianco per lui. Il ghanese, al contrario di Iacoponi, ha nella fase difensiva il suo punto di forza. Reggerà, però, alle percussioni di ...

Consigli fantaCalcio - 4^ giornata : sarà finalmente il turno dei bomber? : Come ogni weekend proponiamo i nostri Consigli per gli appassionati di fantacalcio. I grandi bomber di Inter, Juventus e Milan sono ancora a quota zero gol realizzati in stagione e i fantallenatori attendono con ansia la prima gioia. Non è detto, però, che possa arrivare già in questo turno per tutti e tre: l’unico certo della titolarità sarà Higuain, impegnato a Cagliari, mentre Icardi e Ronaldo – soprattutto il primo – ...

Calendario Serie A Calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Calcio - Serie A 2019 : definiti tutti gli anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata. Date - programmi e orari : La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata della stagione 2018-2019 di campionato, ossia fino alla settimana prima di Natale. Si riprende sabato 15 settembre dopo la sosta dedicata alle Nazionali con Inter-Parma alle ore 15 (diretta Sky). Nella stessa giornata in programma anche Napoli-Fiorentina (ore 18 sempre su Sky) e Frosinone-Sampdoria (ore 20.30 su DAZN). Tra i big match nelle prossime ...

