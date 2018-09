Coppia gay aggredita con la benzina a Verona | svastiche sui muri di casa e gomme tagliate

La prima Coppia gay russa sposata costretta a scappare e chiedere asilo in Olanda" : 'Dopo che Putin è salito al potere, dopo l'ascesa al potere di quelle persone che venivano dal mondo criminale, le usanze criminali e l'idea che i gay sono persone sporche hanno guadagnato più ...

Papa Francesco : ecco i consigli ai genitori che hanno un figlio gay. SCoppia la polemica (VIDEO) : Polemiche sui social per una frase del Pontefice pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, nell’ambito di un discorso più ampio in cui ha parlato anche di “dialogo” e di accoglienza, Francesco ha affermato: “In quale età si manifesta questa inquietudine? Se si manifesta da bambini, ci sono ...

Papa Francesco : ecco i consigli ai genitori che hanno un figlio gay. SCoppia la polemica : Polemiche sui social per una frase del Pontefice pronunciata durante la conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. Rispondendo alla domanda su cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, nell’ambito di un discorso più ampio in cui ha parlato anche di “dialogo” e di accoglienza, Francesco ha affermato: “In quale età si manifesta questa inquietudine? Se si manifesta da bambini, ci sono tante ...

Coppia gay aggredita a Verona domani manifestazione in Bra : Coppia gay aggredita La mobilitazione è nata dopo i fatti di cronaca che si sono verificati a Verona la scorsa settimana quando una Coppia omosessuale, due veronesi di 59 e 23 anni, uniti in ...

Verona - Coppia gay denuncia : ci hanno insultato e preso a schiaffi : Verona, coppia gay denuncia: ci hanno insultato e preso a schiaffi Due uomini stavano passeggiando mano nella mano vicino alla centrale Piazza Bra quando un gruppo di ventenni li ha insultati. Alla richiesta di spiegazioni sono stati spintonati e uno ha ricevuto un colpo in faccia. Polizia municipale: responsabile è fuggito nella ...

Verona - Coppia gay denuncia : ci hanno insultato e preso a schiaffi - : Due uomini stavano passeggiando mano nella mano vicino alla centrale Piazza Bra quando un gruppo di ventenni li ha insultati. Alla richiesta di spiegazioni sono stati spintonati e uno ha ricevuto un ...

Coppia gay insultata e picchiata dal branco a Verona di fronte all'Arena nella sera dell'Aida : I due uomini camminavano mano nella mano sabato sera davanti all'Arena di Verona e il loro atteggiamento avrebbe 'infastidito' un gruppetto di giovani ventenni che, dopo gli insulti, è passato alle ...

"Eravamo mano nella mano - ci hanno urlato 'froci'". Coppia gay racconta l'aggressione a Verona : "Eravamo mano nella mano e un gruppo di ragazzi ci ha insultato dicendoci 'froci di m...', 'femminucce'. Abbiamo lasciato perdere, però continuavano ad offenderci, a quel punto abbiamo fatto due passi indietro per chiedere il motivo di quelle offese, ma hanno continuato ad insultarci. Un ragazzo mi ha dato uno spintone e poi ha colpito con una forte sberla Andrea". È la testimonianza della Coppia omosessuale aggredita sabato scorso ...

Verona - Coppia gay denuncia aggressione in centro : “Insulti omofobi e schiaffi da un gruppo di ragazzi” : Insultati, aggrediti e schiaffeggiati in piazza perché omosessuali. È quanto denuncia una coppia gay residente in provincia di Verona. L’episodio – stando al racconto dei due uomini, ora al vaglio degli investigatori – è accaduto lo scorso sabato, attorno alle 23, in piazza Bra, nel centro del capoluogo scaligero. I due, imprenditori di 59 e 23 anni da poco sposatisi in Spagna, stavano passeggiando mano nella mano per le vie ...

Verona - Coppia gay aggredita con schiaffi e spintoni da un gruppo di ragazzi in piazza Bra : Una coppia di uomini, due imprenditori di 23 e 59 anni, sposati da qualche mese, è stata insultata e aggredita mentre passeggiava mano nella mano nella centralissima piazza Bra a Verona da un gruppo di cinque ragazzini. Sul caso indaga la Digos, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori.Continua a leggere

Coppia gay aggredita in Belgio a Sky Tg24 : paura che ci uccidano - : Mauro Padovani ha descritto i momenti dell'aggressione: "Siamo sotto antidepressivi". E poi rivela: "Ricevuta tanta solidarietà dopo l'episodio"

Omofobia a Pomezia - Coppia gay offesa in Municipio…Ecco cosa è successo! : Omofobia a Pomezia, coppia gay offesa in Municipio Estate all’insegna dell’Omofobia, ormai veniamo insultati ovunque, dagli uffici delle Poste, ai ristoranti e adesso anche nei Municipi. Sabato scorso Walter Castaldi e Angelo Carboni si sono presentati al Municipio di Pomezia per unirsi civilmente e sono stati accolti da un dipendente comunale con un bel: “Questo non è l’ufficio delle unioni civili. Ma l’ufficio delle unioni tra fr**i”. La ...

Pomezia - dipendente comunale a Coppia gay in Municipio : 'È diventato l'ufficio delle unioni tra fr...' : ' Questo non è l'ufficio delle unioni civili. Ma l'ufficio delle unioni tra froci ' . È quanto si sono sentiti dire Walter Castaldi e Angelo Carboni quando sabato scorso si sono presentati al ...

Lecce - nega casa a Coppia gay : 'Affitto solo a famiglie normali' : Mi spiace, ma io affitto solo alle famiglie normali, non ai gay. E' questa la motivazione, assurda, utilizzata dal proprietario di un immobile in affitto a casarano, comune salentino in provincia di Lecce. L'uomo aveva trovato tramite un'agenzia immobiliare locale due inquilini, ma una volta appreso che si trattava di una coppia omosessuale non ha voluto consegnare le chiavi dell'appartamento. E pazienza se i due ragazzi avevano gia' versato i ...