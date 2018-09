Copyright - il Parlamento Ue approva la Nuova direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Copyright : approvata la Nuova direttiva europea - cosa prevede : A due mesi dal primo rinvio, Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, ha approvato oggi la proposta di riforma del Copyright con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni. È stato anche adottato a maggioranza il mandato per cominciare i negoziati con Consiglio e Commissione Ue, necessari per arrivare alla definizione del testo legislativo finale. “è un buon segnale per l’industria creativa e culturale ...

Nuova direttiva sul copyright : il Parlamento europeo approva la misura : Il Parlamento europeo ha approvato, con 438 voti a favore e 226 contrari, la Nuova direttiva sul copyright, che mira a tutelare il diritto d’autore dei contenuti diffusi sul web dalle grandi piattaforme. La votazione è avvenuta a distanza di due mesi da quella precedente, quando da Strasburgo avevano bocciato la proposta per meglio esaminare alcuni articoli ambigui, riducendo di fatto i rischi riguardanti la libertà ...

L'Europarlamento ha approvato la Nuova direttiva sul copyright : Via libera del Parlamento Europeo alla direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale. La proposta sul copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni.Approvate anche alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13 della direttiva, che erano stati contestati in una campagna a favore della libertà di internet. Il via libera della plenaria apre ora la strada ai ...

