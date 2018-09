Fondi Lega | Di Battista | Rispetti la sentenzaNon fermi il ddl corruzione | si

Sequestro Fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di Battista : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...

Di Battista : “Fondi Lega? Salvini restituisca fino all’ultimo centesimo. Renzi? Ora pare Corrado Guzzanti” : “Non ho problemi a parlare di Salvini, pure sui 49 milioni di euro della Lega. Non faccio parte della Lega e non ho mai amato particolarmente Salvini”. Risponde così l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, alla giornalista Lilli Gruber, nel corso di Otto e Mezzo (La7). In collegamento dal Guatemala, l’ex parlamentare osserva: “In questo momento Salvini viene pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Repubblica, in particolare, ...

Fondi - Orban e Ponte. L'attacco di Di Battista alla Lega è frontale : Il senso della giornata alla fine lo dà Luigi Di Maio, la cui linea dialogante con l’alleato leghista di governo dovrebbe uscirne, sulla carta, con le ossa rotte. E invece: “A qualcuno fa comodo descrivere l’M5s come quattro sfigatelli che si fanno dettare l'agenda da Salvini ma non è così. Prima ci ignoravano, ora che non ci possono ignorare perché siamo al governo ci descrivono come ...

Fondi Lega - ipotesi di prelievo graduale. Di Battista : 'Restituiscano tutto' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...

Fondi Lega. Salvini esclude rate - grillini chiedono di pagare il conto : Nessuna rata. “Macché rateizzazione, non posso rateizzare quello che non ho”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sull’ipotesi

Fondi Lega - ipotesi di prelievo graduale. Di Battista : «Restituiscano tutto» : Un prelievo «graduale», poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno...

Fondi Lega - ipotesi prelievo a rate. Di Battista : “Restituiscano il maltolto” : Il pentastellato Alessandro Di Battista attacca dal Guatemala la Lega sulla vicenda della truffa sui rimborsi elettorali: "Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche miei".Continua a leggere

Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul sequestro dei circa 49 milioni di Fondi del...

Fondi Lega - Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : 'La lega deve restituire i soldi fino all'ultimo centesimo e se fossi un militante della lega sarei il primo a chiederlo'. L'ha detto a 'Otto e Mezzo' su La7 Alessandro Di Battista, esponente del M5S ...

Salvini dice che non ci sono Fondi della Lega all'estero : 'non c'è una lira' : Milano, 10 set., askanews, - 'Ci chiamiamo Lega e ci chiameremo Lega, fino a prova contraria si è colpevoli al terzo grado di giudizio' e il 'sequestro preventivo è bizzarro. Vedremo come andrà a ...

Sequestro Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Fondi Lega - ipotesi prelievo graduale. Di Battista : 'Rendano maltolto' - : Il ricorso contro la sentenza del Riesame per evitare il blocco dei conti sarà presentato entro la settimana ma intanto i Legali del partito lavorano alla possibilità di una rateizzazione. L'ex ...

Sequestro Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : Se vanno in giro per il mondo a cercare soldi e conti della Lega non li trovano perché non ci sono. Stiamo parlando di vicende del passato, la giustizia farà il suo corso, così bisogna dire...', ha ...

Fondi Lega : Di Battista dice : 'Restituisca il maltolto' : La Lega i 49 milioni 'li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro'. 'Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze ...