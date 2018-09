Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.6% - Il Paradiso delle Signore 11.4% : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.022.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. In 7.6 mln per la nazionale : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv lunedì 10 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Portogallo - Italia, Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Shall we dance? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 PresaDiretta - Caldo Artico ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Adaline - L'eterna giovinezza ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tre uomini e una gamba ha registrato un ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018 : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto .000 spettatori ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% – Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%) : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

Ascolti tv lunedì 3 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Mother's day ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 PresaDiretta, prima puntata (live e recensione), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Guerra e Pace, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Fuga di cervelli ha ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018 : Barbara D'Urso Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fuga di Cervelli ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la prima ...

Ascolti TV | Lunedì 27 agosto 2018. The Big Wedding (18%) batte Il 7 e l’8 (11.5%). Esordio fiacco per ‘Chi Ti Conosce?’ (1.2%) doppiato da Guess My Age (2.4%) : The Big Wedding Su Rai1 The Big Wedding ha conquistato 3.654.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 il film Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.267.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta intrattenuto 997.000 spettatori (5%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha ottenuto ...

Ascolti TV | Lunedì 27 agosto 2018. The Big Wedding (18%) batte Il 7 e l’8 (11.5%) : The Big Wedding Su Rai1 The Big Wedding ha conquistato 3.654.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 il film Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.267.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta intrattenuto 997.000 spettatori (5%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha ottenuto ...

Ascolti tv lunedì 27 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Big Wedding ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 In arte Patty Pravo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il commissario Claudius Zorn - Senza luce, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tutto molto bello ha registrato ...

Ascolti TV | Lunedì 27 agosto 2018 : The Big Wedding Su Rai1 The Big Wedding ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il film Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha ottenuto .000 spettatori pari al %. Su Rete4 La ...

Ascolti TV | Lunedì 20 agosto 2018. Vince Professore per Amore (15.3%) - flop Zorn (8%) : Marisa Tomei e Hugh Grant in Professore per Amore Nella serata di ieri, su Rai1 Professore per Amore ha conquistato 2.558.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie tedesca Il Commissario Claudius Zorn ha raccolto davanti al video 1.381.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 994.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 ...